“Sta superando il limite”. GF Vip, Jo Squillo di nuovo censurata: la regia chiude l’audio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gf Vip 6, Jo Squillo continua a far parlare di sé. A poche ore dalla diretta la regia ha censurato un momento in cui l’ex cantante si è resa, un’altra volta, protagonista. Solo poche giorni fa Jo si era resa protagonista di una decisione senza precedenti nella casa del Grande Fratello annunciando lo sciopero della fame per accendere i riflettori sul caso Chico Forti, attualmente in regime carcerario in Florida per la storia legata a un presunto omicidio. Un caso spigoloso del quale si erano occupate molte trasmissioni. E che Jo Squillo ha sposato come battaglia. “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposto – aveva detto Jo – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gf Vip 6, Jocontinua a far parlare di sé. A poche ore dalla diretta laha censurato un momento in cui l’ex cantante si è resa, un’altra volta, protagonista. Solo poche giorni fa Jo si era resa protagonista di una decisione senza precedenti nella casa del Grande Fratello annunciando lo sciopero della fame per accendere i riflettori sul caso Chico Forti, attualmente in regime carcerario in Florida per la storia legata a un presunto omicidio. Un caso spigoloso del quale si erano occupate molte trasmissioni. E che Joha sposato come battaglia. “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposto – aveva detto Jo – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle ...

