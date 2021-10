Squid Game: Netflix guadagnerà 900 milioni di dollari grazie allo show costato solo 21 milioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo le previsioni, Netflix può arrivare a guadagnare oltre 900 milioni di dollari grazie a Squid Game, la serie coreana che ha fatto il botto in questo ultimo mese, diventando lo show più visto al mondo. Squid Game, la serie coreana firmata da Hwang Dong-hyuk, è diventata un vero e proprio fenomeno, per la gioia di Netflix che potrà arrivare a guadagnare oltre 900 milioni di dollari grazie allo show record, che ormai è il più visto al mondo, con oltre 132 milioni di visualizzazioni. Secondo Bloomberg, i documenti relativi a Netflix riportano che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo le previsioni,può arrivare a guadagnare oltre 900di, la serie coreana che ha fatto il botto in questo ultimo mese, diventando lopiù visto al mondo., la serie coreana firmata da Hwang Dong-hyuk, è diventata un vero e proprio fenomeno, per la gioia diche potrà arrivare a guadagnare oltre 900direcord, che ormai è il più visto al mondo, con oltre 132di visualizzazioni. Secondo Bloomberg, i documenti relativi ariportano che ...

Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - giovannivernia : ?? #andràtuttobene si diceva e invece la gente si odia ancora di più, vecchie amicizie si sfaldano per un vaccino, s… - CB_Ignoranza : Nella prossima sfida di Squid Game, i concorrenti dovranno giocare nel Milan senza infortunarsi. - EnfantProdige : RT @Roberta67283980: Se la tua prole in età da primaria guarda l'intera stagione di Squid Game, il problema non è Netflix, sei tu. Esiste… - itsmc17 : RT @rocco_tanica: Non voglio fare spoiler, dico solo che in Squid Game Ermal Meta è da Oscar #SquidGame @MetaErmal -

Ultime Notizie dalla rete : Squid Game Squid Game, scoperta l'isola dove è stata girata la serie tv: ecco dove si trova Squid Game è la serie tv coreana che sta battendo ogni record: è diventata in poco tempo la più vista di Netflix. Ecco dove è stata girata Squid Game, in Belgio i bambini imitano la serie a scuola: ...

Squid Game è una miniera d'oro: quanto ha guadagnato Netflix Il fenomeno Squid Game non si arresta: dal 17 settembre, giorno della sua pubblicazione su Netflix, la serie tv sud - coreana ha stracciato alcuni dei più importanti record mondiali. Inizialmente, è stata prima ...

Squid Game: gli alunni giocano e picchiano i perdenti, allarma una scuola Una scuola belga da l'allarme in seguito a comportamenti violenti riscontrati tra gli alunni, i quali stanno emulando i giochi visti in Squid Game ...

Tori e orsi della settimana passata: Coinbase, Netflix e altri La scorsa settimana Benzinga ha esaminato le prospettive di molti fra i titoli preferiti dagli investitori. I segnali rialzisti della scorsa settimana hanno riguardato un titolo FAANG e un produttore ...

