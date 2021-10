“Sposami, stupido!”: ‘Può baciare lo sposo’, il matrimonio gay francese stasera in tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si celebrerà il rito solenne, che nessuno in terra osi separare, e la formula suonerà, o tuonerà, così: “Io vi dichiaro marito e…marito“. Una sveglia non caricata, e l’esame che serviva a convalidare il visto studentesco, non si farà. Svegliarsi da immigrato clandestino, questo accade a Yassine (Tarek Boudali, anche regista del film), il ragazzo marocchino che va a studiare a Parigi. “Sposami, stupido!”, la proposta alla ragazza del cafè: “Sono quindici mila euro!”, questa la risposta stasera in tv. Un film non semplice, faticoso da accettare: ha ricevuto molte critiche dalle comunità francesi che lo hanno accusato di cavalcare vecchie consuetudini, soffermandosi sui gay che pensano sempre al sesso, oppure sul mai superato stereotipo che li vede effeminati. Addirittura le locandine del film si trovarono incollato sopra, la striscia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si celebrerà il rito solenne, che nessuno in terra osi separare, e la formula suonerà, o tuonerà, così: “Io vi dichiaro marito e…marito“. Una sveglia non caricata, e l’esame che serviva a convalidare il visto studentesco, non si farà. Svegliarsi da immigrato clandestino, questo accade a Yassine (Tarek Boudali, anche regista del film), il ragazzo marocchino che va a studiare a Parigi. “”, la proposta alla ragazza del cafè: “Sono quindici mila euro!”, questa la rispostain tv. Un film non semplice, faticoso da accettare: ha ricevuto molte critiche dalle comunità francesi che lo hanno accusato di cavalcare vecchie consuetudini, soffermandosi sui gay che pensano sempre al sesso, oppure sul mai superato stereotipo che li vede effeminati. Addirittura le locandine del film si trovarono incollato sopra, la striscia ...

