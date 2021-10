Sport invernali | calendario 18-24 ottobre Subito sci alpino e short track | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La stagione deglista entrando sempre più nel vivo e questa settimana vedrà prendere il via la Coppa del Mondo di sci, come sempre dal Rettenbach di Soelden, dove si svolgeranno i primi due giganti della stagione nelle giornate di sabato e domenica. Non solo sciperò in questa settimana, poichè freestyle e snowboard saranno di scena con il big air di Chur, in Svizzera, mentre in quel di Verrayes (Aosta) si disputerà la Coppa Italia di skiroll. Dal giovedì alla domenica ci sarà il ritorno della Coppa del Mondo di, sulla pista olimpica di Pechino, con Las Vegas che ospiterà lo Skate America di pattinaggio artistico.18-24SCI ...

Advertising

milanocortina26 : ?? La fiamma Olimpica per i giochi invernali di #Pechino2022 sarà accesa oggi a Olimpia, sulle rovine del tempio di… - Agenzia_Ansa : La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Pechino 2022 è stata accesa nell'antico sito greco di Olimpia, secondo i… - _Sport_Calcio_ : Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a cinque ce… - sportface2016 : #SciAlpino, operazione al ginocchio sinistro per #Pirovano: a #Soelden ci sarà #Ghisalberti #FISI -

Ultime Notizie dalla rete : Sport invernali

OA Sport

CALENDARIO18 - 24 OTTOBRE SCI ALPINO Sabato 23 ottobre " GS femminile Soelden (Aut) " ore 10.00 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, ...Sì perché guardando in avanti, dunque al prossimo quadriennio, proprio nell'individuale maschile l'Italia potrà giocarsi le sue carte nella rassegna a cinque cerchi casalinga, quella di Milano - ...La stagione degli sport invernali sta entrando sempre più nel vivo e questa settimana vedrà prendere il via la Coppa del Mondo di sci alpino, come sempre dal Rettenbach di Soelden, dove si svolgeranno ...Un mese per sostituire le gomme estive con quelle da neve. Ma cosa si rischia se non si rispetta l'obbligo? Ecco i rischi e le possibili multe ...