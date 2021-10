Spettacolo Badosa | Azarenka ko nel match dell' anno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una festa, per il tennis e per Paula. La finale del WTA di Indian Wells, unae partite di singolare femminile più intense e spettacolari del 2021, incorona la spagnola che batte 76(5) 26 76(...

Advertising

marioboc17 : Due semifinali che promettono spettacolo nel WTA 1000 di Indian Wells ???? Jabeur (12) vs ???? Badosa (21) ???? Azarenka… -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo Badosa

Tiscali.it

La quantità di scambi lottati, scelte coraggiose, errori, attacchi energici e tenaci difese rende il primo set unoe Azarenka vincono la stessa quantità di punti. La bielorussa ...La spagnola Paulaaccede ai quarti eliminando la vincitrice del Roland Garros con il punteggio di 6 - 1 7 - 5A due punti dal match, Victoria Azarenka smarrisce la vittoria e permette a Paula Badosa di conquistare il primo trionfo in un WTA 1000. Per la spagnola quasi sicura anche la qualificazione alle WTA F ...[27] V. Azarenka b. [24] J. Ostapenko 3-6 6-3 7-5 Grandi emozioni, se non proprio grande spettacolo, nella prima semifinale femminile del BNP Paribas Open di Indian Wells che ha visto di fronte Victor ...