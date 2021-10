Speciale ballottaggi | Jumanji o Il padrino – Parte II? La tv del 18 ottobre

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sangue”: una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei Bastardi. Intanto, l’ispettore Lojacono si avvicina sempre più all’autore dell’attentato al ristorante di Letizia e a una rivelazione molto difficile da sopportare. RaiDue alle 21 trasmetterà “TG2 Post –Elezioni Amministrative 2021”, condotto da Manuela Moreno. Spazio all’attualità e alla politica, con un’attenzione particolari aianche su ...

Advertising

benjamn_boliche : Dalle ore 17:00 lo Speciale #Ballottaggi - gerrygreco : E perché Virginia Raggi oggi non è andata a votare? Domani #Metropolis @repubblica live sui #ballottaggi. Speciale… - gigliol55987869 : RT @radioanchio: Speciale #Radioanchio e #GR1 - #Ballottaggi, h.14:55/18:30 con @giorgiozanchini #18ottobre @Radio1Rai. I protagonisti, gli… - MarcellaSemera1 : Elezioni comunali. I riflettori puntati su ballottaggi di Roma e Torino. Affluenza in calo. Alle 19 è al 27,46. A… - mareamistral : RT @radioanchio: Speciale #Radioanchio e #GR1 - #Ballottaggi, h.14:55/18:30 con @giorgiozanchini #18ottobre @Radio1Rai. I protagonisti, gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale ballottaggi

Alle 23 affluenza al 39,45% Affluenza in calo alle 23 per idelle elezioni amministrative. In base ai risultati diffusi dal Viminale e relativi a 62 dei 63 comuni chiamati ad eleggere il ...Il 24 e il 25 ottobre toccherà ad altri 11 comuni delle Regioni a statutoSposami Stupido! la trama del film stasera su Rai 2 lunedì 18 ottobre alle 22:30 dove lo trovo in streaming il cast del film ...Elezioni Comunali, affluenza in calo anche nel dato delle ore 23, specialmente a Caserta dove il dato delle fa segnare un meno 15/16 per cento: 33,19 contro il 48,92 del primo turno. Alle ore 19 era s ...