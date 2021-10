Sostenibilità sociale: il ruolo chiave delle imprese. Oggi il forum di Tecno a Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Sostenibilità sociale: il ruolo chiave delle imprese”: questo il tema del convegno organizzato dal Gruppo Industriale Tecno (www.Tecnosrl.it) per questo pomeriggio alle 16 a Napoli a Palazzo Ischitella nell’ambito dei TecnoTalk, il ciclo di appuntamenti organizzati dall’azienda volti alla diffusione della cultura della Sostenibilità e destinati al mondo delle imprese che coinvolge anche esponenti del mondo scientifico, sociale ed economico, italiano ed internazionale. Introdurrà il dibattito il Presidente e fondatore del Gruppo Tecno Lombardi, dal 2018 Presidente dell’Advisory Board del Museo e Real Bosco di Capodimonte, da sempre ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) “: il”: questo il tema del convegno organizzato dal Gruppo Industriale(www.srl.it) per questo pomeriggio alle 16 aa Palazzo Ischitella nell’ambito deiTalk, il ciclo di appuntamenti organizzati dall’azienda volti alla diffusione della cultura dellae destinati al mondoche coinvolge anche esponenti del mondo scientifico,ed economico, italiano ed internazionale. Introdurrà il dibattito il Presidente e fondatore del GruppoLombardi, dal 2018 Presidente dell’Advisory Board del Museo e Real Bosco di Capodimonte, da sempre ...

jhonny : È scioccante che ancora si parli di Responsabilità Sociale d’Impresa e non di Sostenibilità. E che sia chiaro, non… - EmobItalia : RT @cobat_consorzio: Stabilire le giuste priorità per raggiungere gli obiettivi di #sostenibilità sociale e ambientale: è necessario puntar… - cobat_consorzio : Stabilire le giuste priorità per raggiungere gli obiettivi di #sostenibilità sociale e ambientale: è necessario pun… - RossellaGuido : ???????????????? ?????????????????????? Sul versante della #sostenibilità mi ha molto ispirato il Progetto #Green #Jobs, un’iniziativa… - buonenotizie_it : Sempre più numerosi i giovani in Italia che parlano di sostenibilità sui social: se ne è parlato al Salone della CS… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità sociale Il titolo Italgas inserito nel MIB ESG Index ...parametri della responsabilità sociale d'impresa. L'inserimento del titolo Italgas nel MIB ESG è un ulteriore riconoscimento alla forte focalizzazione della Società sui target di sostenibilità ...

Draghi: Aiutare le imprese a mettere in campo soluzioni contro rischi climatici E alla luce del fatto che la sostenibilità è un tema globale per il quale sono "vitali la ... nella sua accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria". Soprattutto "in un'...

