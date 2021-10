Sostenibilità | a Frattamaggiore il primo edificio privato a impatto zero della Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sorgerà a(NA) in via Roma ilina consumo energetico quasirealizzato seguendo i principiprogettazione sostenibile e bioclimatica, con certificazione NZEB (NearlyEnergy Building). Il progetto Palazzo Roma sarà realizzato dalla Devit srl in collaborazione con Trinchillo Immobiliare, azienda che opera nell’edilizia a partire dagli anni Ottanta. L’sostituirà un vecchio palazzo oggi degradato, rappresentando così una novità nell’ambito delle costruzioni anche in virtùvolontà con cui sarà realizzato. Palazzo Roma vuole, infatti, integrarsi in modo armonico con il territorio, garantendo spazi alla comunità (una piazza con arredo urbano per ...