Sommerso e illegale valgono 203 mld | 3 | 5 mln i lavoratori irregolari

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ammonta a 203 miliardi di euro, pari all'11,3% del Pil, il valore dell'economia sommersa enel 2019. Rispetto al 2018 il valore dell'economia non osservata si riduce di oltre 5 miliardi ( - 2,...

... pur nel contesto di una riduzione generalizzata dell'incidenza delsulle attività ... L'economiainclude invece sia le attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, ......5%) corrisponde un incremento di quella connessa al lavoro irregolare (dal 37,5% al 37,9%) e all'economia(dal 9,2% al 9,6%). Stabile invece il contributo delle altre componenti del...Il dato parla chiaro: nel 2019 l’economia “non osservata”, ossia le attività economiche illegali e sommerse che sfuggono alle statistiche ...(Teleborsa) - Nel 2019 l'economia non osservata è stata pari a 203 miliardi di euro pari all'11,3% del PIL in calo rispetto al 2018 quando il valore dell'economia non osservata è ...