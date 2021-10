Soluzioni Cruciverba del 18/10/21. Tutte le definizioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ora finalmente vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 18/10/21: Hanno un riquadro per fare leggere nome e indirizzo 9 lettere: Animetta: Il rudere di un auto 13 lettere: Tergilunotto: La capitale del ghana 11 lettere: Ulan bator: La localita di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: Indios: La ragazza di trieste 21 lettere: Castello di miramare: Le classi dermatologiche in cui si dividono gli uomini 6 lettere: Omega: Localita di portorico con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se vi state chiedendo quali siano ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ora finalmente vediamo ledeidel giorno 18/10/21: Hanno un riquadro per fare leggere nome e indirizzo 9 lettere: Animetta: Il rudere di un auto 13 lettere: Tergilunotto: La capitale del ghana 11 lettere: Ulan bator: La localita di portorico con un enorme radiotelescopio 7 lettere: Indios: La ragazza di trieste 21 lettere: Castello di miramare: Le classi dermatologiche in cui si dividono gli uomini 6 lettere: Omega: Localita di portorico con ...

