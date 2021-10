Sole fino a mercoledì, poi torna la pioggia: ecco dove (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sole fino a mercoledì 20 ottobre, poi arriva la pioggia che da giovedì 19 ottobre arriva a Nord. In queste ore un campo di alta pressione sta via via espandendosi con sempre maggior vigore su gran parte dell’Italia, con tempo in prevalenza stabile. Questo periodo però non durerà a lungo: da metà settimana è infatti previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che la settimana si aprirà nel segno di un’estrema stabilità atmosferica grazie alla rimonta in grande stile dell’alta pressione delle Azzorre, con contributi subtropicali africani, che si allungherà a buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Il Sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021)20 ottobre, poi arriva lache da giovedì 19 ottobre arriva a Nord. In queste ore un campo di alta pressione sta via via espandendosi con sempre maggior vigore su gran parte dell’Italia, con tempo in prevalenza stabile. Questo periodo però non durerà a lungo: da metà settimana è infatti previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che la settimana si aprirà nel segno di un’estrema stabilità atmosferica grazie alla rimonta in grande stile dell’alta pressione delle Azzorre, con contributi subtropicali africani, che si allungherà a buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Ilsarà prevalente su quasi tutte le regioni, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento...

Advertising

Sophie94517703 : @gratacasola @Sylvie26804002 È questa la ragione che mi ha fatto aspetta fino ad ora a vaccinarmi: da una parte il… - IOdonna : Le relazioni con i padri separati sono spesso fatte di feste da sole e impegni improvvisi. E ci sta. Ma fino a che… - oggistoinparano : Sole fino a 20 minuti stava a parlare con giucas e lulu #gfvip - Micaela00721764 : Che carina Sole ! È veramente una ragazza sincera è non lo dico perché sono un fan ma perché la sto conoscendo ora… - stanushiwaka : avevo detto che avrei tenuto timmy come layout fino a quando non avrebbero tolto Dune dal cinema ma con quale corag… -