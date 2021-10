Snaitech a fianco delle associazioni sportive milanesi con il “Premio Costruiamo Il Futuro”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per il quarto anno consecutivo,è partner e supporter dell’iniziativa che sostiene i progetti meritevolidi Milano e provincia. Premiate 56con contributi dai 1.000 ai 5.000 euro Milano, 18 ottobre 2021 – Si è svolta la cerimonia conclusiva della quinta edizione delil, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazioneile supportata da–tramite iZilove Foundation – dal 2018. Nato nel 2003 per sostenere attraverso piccoli contributi in denaro le tantenon profit che operano in ambito sportivo e sociale, ilil ...

L'ente didedicato alle good causes aldi Care & Share per aiutare a garantire lavoro e autonomia alle donne indiane, particolarmente colpite dall'emergenza Covid. Milano, 7 ottobre 2021 - Da ...'Il nostro legame, ormai radicato, con la Fondazione Francesca Rava ci permette di aiutare centinaia di Case Famiglia e Comunità per minori - dichiara Fabio Schiavolin, CEO di- e di dare ...Per il quarto anno consecutivo, Snaitech è partner e supporter dell'iniziativa che sostiene i progetti meritevoli delle associazioni sportive di Milano e provin ...Per il quarto anno consecutivo, Snaitech è partner e supporter del Premio Costruiamo il futuro, contributi dai 1.000 ai 5.000 euro a 56 associazioni sportive milanesi.