Slittino naturale: raduno a Lana e Bressanone per la Nazionale italiana (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’inizio della stagione è ancora lontano, visto che la prima tappa della Coppa del Mondo sarà addirittura il prossimo anno, ad inizio gennaio 2022 in quel di Umhausen in Austria. L’Italia dello Slittino naturale vuole arrivare al top per i più importanti eventi di questa stagione e, dunque, è già in preparazione verso l’inverno. Doppio raduno in pochi giorni per gli azzurri: tra Lana, nei giorni di martedì 19 e martedì 26, e Bressanone sabato 23 e e sabato 30 ottobre. I convocati: Daniel Gruber, Patrick Pigneter, Matthias e Patrick Lamabacher, Alex Gruber, Fabian Brunner, Stefan Federer, Florian Haselrieder, Laurin Jakob Kompatscher, Mathias Troger, Florian Clara, Maximilian Graeber, Daniela Mittermair, Evelin Lanthaler, Greta Pingerra e Nadine Staffler. Foto: Romeo Deganello Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’inizio della stagione è ancora lontano, visto che la prima tappa della Coppa del Mondo sarà addirittura il prossimo anno, ad inizio gennaio 2022 in quel di Umhausen in Austria. L’Italia dellovuole arrivare al top per i più importanti eventi di questa stagione e, dunque, è già in preparazione verso l’inverno. Doppioin pochi giorni per gli azzurri: tra, nei giorni di martedì 19 e martedì 26, esabato 23 e e sabato 30 ottobre. I convocati: Daniel Gruber, Patrick Pigneter, Matthias e Patrick Lamabacher, Alex Gruber, Fabian Brunner, Stefan Federer, Florian Haselrieder, Laurin Jakob Kompatscher, Mathias Troger, Florian Clara, Maximilian Graeber, Daniela Mittermair, Evelin Lanthaler, Greta Pingerra e Nadine Staffler. Foto: Romeo Deganello

Advertising

CatelliRossella : Slittino naturale non sarà ai Giochi 2026, 'delusione' FISI - Sport - ANSA - ansacalciosport : Slittino naturale non sarà ai Giochi 2026, 'delusione' FISI. Roda: 'C'era condivisione con FIL, evidentemente non è… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Lo slittino naturale non farà parte dei Giochi 2026, il presidente della FISI: 'La delusione è ta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Lo slittino naturale non farà parte dei Giochi 2026, il presidente della FISI: 'La delusione è ta… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Slittino naturale non sarà ai Giochi 2026, 'delusione' FISI: (ANSA) - ROMA, 13 OTT - 'La delusione… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale CAVALLINO BIANCO FAMILY SPA GRAND HOTEL: L'INVERNO NEL CASTELLO INCANTATO ... un paradiso appartenente al Parco Naturale Puez - Odle , che in pochi minuti permette di raggiungere una pista da slittino lunga ben 4 km. E poi ancora pattinaggio su ghiaccio presso la pista che si ...

Slittino naturale non sarà ai Giochi 2026, 'delusione' FISI La Nazionale maggiore di slittino naturale italiana ha conquistato, durante la passata stagione, 35 podi in Coppa del mondo e 6 medaglie mondiali, oltre ad essersi aggiudicata due Coppe del mondo ...

Slittino naturale non sarà ai Giochi 2026, 'delusione' FISI Agenzia ANSA Ambulanza della morte, slitta la sentenza per barelliere CATANIA – E’ slittata la prevista sentenza del processo per omicidio, che si celebra col rito abbreviato davanti al Gup Carla Valenti, ad Agatino Scalisi (RPT: Scalisi), uno dei barellieri imputati ne ...

Ambulanza della morte, slitta la sentenza a carico di Agatino Valenti È slittata la prevista sentenza del processo per omicidio, che si celebra col rito abbreviato davanti al Gup Carla Valenti, ad Agatino Valenti, uno dei barellieri imputati nell'ambito dell’inchiesta « ...

... un paradiso appartenente al ParcoPuez - Odle , che in pochi minuti permette di raggiungere una pista dalunga ben 4 km. E poi ancora pattinaggio su ghiaccio presso la pista che si ...La Nazionale maggiore diitaliana ha conquistato, durante la passata stagione, 35 podi in Coppa del mondo e 6 medaglie mondiali, oltre ad essersi aggiudicata due Coppe del mondo ...CATANIA – E’ slittata la prevista sentenza del processo per omicidio, che si celebra col rito abbreviato davanti al Gup Carla Valenti, ad Agatino Scalisi (RPT: Scalisi), uno dei barellieri imputati ne ...È slittata la prevista sentenza del processo per omicidio, che si celebra col rito abbreviato davanti al Gup Carla Valenti, ad Agatino Valenti, uno dei barellieri imputati nell'ambito dell’inchiesta « ...