Si accende fiamma olimpica di Pechino 2022 | irruzione di attivisti pro-Tibet

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non sarà una passeggiata per la Cina organizzare le Olimpiadi invernali di. Un antipasto delle proteste che potrebbero susseguirsi in vista dei Giochi che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio si è visto in occasione dell’accensione della, all’interno dello stadio dell’antica Olimpia, nella Grecia occidentale. Treche protestavano contro le violazioni dei diritti umani in Cina hanno fattonel sito archeologico e sono corsi verso il Tempio di Hera tenendo uno striscione con la scritta “No genocidio games”. I manifestanti hanno scavalcato una recinzione per entrare nel parco e hanno tentato di raggiungere la zona dove si stava svolgendo la cerimonia. Sono stati immobilizzati dalla polizia e arrestati. “Siamo tutti in attesa di un’edizione ...

Un antipasto delle proteste che potrebbero susseguirsi in vista dei Giochi che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio si è visto in occasione dell'accensione dellaolimpica, all'interno dello ...... la grande sacerdotessa Georgiou, seguendo un rigoroso rituale, s'inginocchierà su uno specchio parabolico e raccoglierà i raggi del sole generando il germoglio di una di. Le tre volte senza ...ARIS MESSINIS via Protesters holding the Tibetan flag crash the flame lighting ceremony for the Beijing 2022 Winter Olympics at the Ancient Olympia archeological site ...E' la terza volta nella storia che l'evento si tiene in assenza di spettatori. La fiaccola sarà trasferita dalla Greica a Pechino dove arriverà il 20 ottobre per i Giochi invernali ...