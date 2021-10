Sgomberato il porto di Triste Tensioni tra forze dell’ordine e No Green Pass La Polizia costretta a usare idranti e lacrimogeni Diverse le cariche I manifestanti si sono spostati in centro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tensione aldi Trieste, per la protesta di circa 2.000No(leggi l’articolo). Lahail varco 4 deldaiche ne bloccavano l’ingresso. La protesta al grido di “Libertà, libertà” prosegue con un sit-in nel parcheggio adiacente. Si registrano alcuni fermati. Lehanno utilizzatoe compiutodi alleggerimento. Lasciata l’area delhanno raggiunto piazza Unità d’Italia, dove in molti, in silenzio, siseduti a terra. Tra loro anche il coordinatore dei portuali, ...

Advertising

TgLa7 : #Green pass: sgomberato varco porto Trieste - Tg3web : Dopo una mattinata di tensione, è stato sgomberato il varco del porto di Trieste dove da giorni si concentrava la p… - SkyTG24 : Tensione al porto di #Trieste: sgomberato il varco 4 ma la protesta va avanti. Gli aggiornamenti ? - TerroneDoc : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il presidio al porto di Trieste è stato sgomberato a suon di idranti, lacrimogeni e manganellate. A voi che state al… - fezcombo : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il presidio al porto di Trieste è stato sgomberato a suon di idranti, lacrimogeni e manganellate. A voi che state al… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgomberato porto

Nel primo lunedì dopo l'introduzione del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro è statodalla polizia il Varco 4 deldi Trieste dove si era radunato un migliaio di persone . Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio dall'interno del. I manifestanti li ...di Trieste,il Varco 4. Cariche della polizia e idranti "Intendiamo con questa azione - si legge in un comunicato di Portuali Ravenna Liberi - dare il nostro contributo territoriale ...La protesta dei no vax e no green pass dopo lo sgombero forzato del varco 4 del porto. La situazione minuto per minuto ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. E' morto all'età di 84 anni Colin Powell, ex Segretario di Stato degli Usa: era malato di covid nonostante vaccino ...