Sex and the City, Candace Bushnell afferma: "Sex and the city non è per niente femminista" (Di lunedì 18 ottobre 2021) La scrittrice di Sex and the city, Candance Bushnell, ha detto la sua sullo show dicendo che il suo messaggio non è per niente femminista e ha commentato l'assenza di Kim Catrall dal sequel. L'autrice di Sex and the city Candace Bushnell pensa che la serie, che a breve avrà il suo sequel con And Just Like That, non manda per nulla un messaggio femminista al suo pubblico, come molti possono pensare, e dice la sua sull'assenza di Kim Catrall dal sequel targato HBO. In una recente intervista al New York Post, la scrittrice Candance Bushnell, oggi 62 anni, ha affermato che secondo lei le vicende di Carrie Bradshaw e delle sue amiche nello show Sex and the ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) La scrittrice di Sex and the, Candance, ha detto la sua sullo show dicendo che il suo messaggio non è pere ha commentato l'assenza di Kim Catrall dal sequel. L'autrice di Sex and thepensa che la serie, che a breve avrà il suo sequel con And Just Like That, non manda per nulla un messaggioal suo pubblico, come molti possono pensare, e dice la sua sull'assenza di Kim Catrall dal sequel targato HBO. In una recente intervista al New York Post, la scrittrice Candance, oggi 62 anni, hato che secondo lei le vicende di Carrie Bradshaw e delle sue amiche nello show Sex and the ...

Advertising

Emmachampagne95 : RT @badtasteit: #SexandtheCity, l'autrice: 'La serie non era molto femminista' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex and the City, Candace Bushnell afferma: 'Sex and the city non è per niente femminista'… - badtasteit : #SexandtheCity, l'autrice: 'La serie non era molto femminista' - Danimaletto : RT @santamaria_real: I invited my friend @miky_gala over for a hard core sex session! ?? Come and see how far we've gone - Jud382 : RT @marstergay: -