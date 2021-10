Serie B1, Olimpia Volley ok all’esordio: 3-1 al Castellana Grotte (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Giornata da incorniciare per la Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Il cammino della formazione del patron Antonio Campanile ricomincia così come si era concluso nella stagione precedente e cioè vincendo. Questa volta le telesine lo fanno alla prima storica apparizione in Serie B1, imponendosi per 3 set a 1 (27-25 25-21 17-25 25-16, i parziali) sulle pugliesi del Zero5 Castellana Grotte. Una gara convincente, pur avendo ancora nelle gambe i carichi di lavoro e con i meccanismi da continuare a rodare, visti i nuovi arrivi estivi che hanno in parte rivoluzionato il roster. Il tecnico della Forex nel sestetto base sceglie di schierare capitan Martina Del Vaglio al palleggio, Jessica Moretti nel ruolo di libero, Martina La Bianca e Federica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Giornata da incorniciare per la ForexSan Salvatore Telesino. Il cammino della formazione del patron Antonio Campanile ricomincia così come si era concluso nella stagione precedente e cioè vincendo. Questa volta le telesine lo fanno alla prima storica apparizione inB1, imponendosi per 3 set a 1 (27-25 25-21 17-25 25-16, i parziali) sulle pugliesi del Zero5. Una gara convincente, pur avendo ancora nelle gambe i carichi di lavoro e con i meccanismi da continuare a rodare, visti i nuovi arrivi estivi che hanno in parte rivoluzionato il roster. Il tecnico della Forex nel sestetto base sceglie di schierare capitan Martina Del Vaglio al palleggio, Jessica Moretti nel ruolo di libero, Martina La Bianca e Federica ...

anteprima24 : ** Serie B1, Olimpia Volley ok all'#Esordio: 3-1 al Castellana Grotte ** - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: OLIMPIA, RISPOSTA FORTE ALLA VIRTUS E dietro Brescia si sblocca - luckiasport : ?? I risultati della quarta giornata di Lega Basket Serie A ?? - RedazioneLaNews : #Milano L'Olimpia Milano e la settimana perfetta: battuta anche la Reyer - lisca66 : RT @OlimpiaMI1936: Esordio in Serie A per Andrea Leoni, guardia-ala del 2004 da quattro stagioni nelle giovanili dell'Olimpia, e per Jacopo… -