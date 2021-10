Serie A | la Fiorentina cade in laguna | Vlahovic non punge Colpo del Venezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 3 punti pesanti in chiave salvezza quelli conquistati dal, che nel posticipo dell'ottava giornata supera per 1-0 lauscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Dopo un avvio tutt'altro che emozionante è la Viola a creare la prima occasione da rete al 21? quando Bonaventura ci prova dal limite dell'area ma il suo tiro, deviato da un difensore, viene smanacciato in tuffo dal neo acquisto Romero. Iri a questo punto si svegliano e al 36?, alla prima opportunità, passano. Busio trova bene in profondità Henry, il quale elude il fuorigioco e si presenta tutto solo davanti a Terracciano ma anzichè calciare serve Aramu che di sinistro insacca a porta vuota per l'1-0. Gli ospiti non reagiscono e il primo tempo si conclude con i ragazzi di Zanetti in controllo del risultato. Nella ripresa, Biraghi e compagni ...