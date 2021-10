Serie A, dove vedere Venezia-Fiorentina: streaming e diretta tv DAZN o SKY? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Penzo”, il Venezia di Paolo Zanetti ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il match è valido per l’ 8.a giornata della Serie A 2021-2022. Prima di scoprire dove vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre. Il Venezia ha 5 punti (1 vittoria, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie B, dove vedere Benevento-Alessandria: streaming e diretta tv SKY o DAZN? Roma-Fiorentina, streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Penzo”, ildi Paolo Zanetti ospiterà ladi Vincenzo Italiano, il match è valido per l’ 8.a giornata dellaA 2021-2022. Prima di scoprireintv e, analizziamo il momento delle due squadre. Ilha 5 punti (1 vittoria, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::B,Benevento-Alessandria:tv? Roma-...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - WeCinema : Una carriera iniziata a teatro, per poi spostarsi in tv fino al cinema, dove ha raggiunto il successo mondiale sopr… - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - alechilo1 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: 'Ci sono panchine e panchine in Serie A. Oggi abbiamo giocato con questa linea di 4, dove Karsdorp è stato… - bacherofoo : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: 'Ci sono panchine e panchine in Serie A. Oggi abbiamo giocato con questa linea di 4, dove Karsdorp è stato… -