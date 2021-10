Serie A: basta Aramu al Venezia, Fiorentina ko nel posticipo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Venezia fa lo scherzetto alla Fiorentina nel posticipo del lunedì dell’ottava giornata di campionato di Serie A. Una rete di Mattia Aramu al trentaseiesimo regala l’1-0 per gli uomini di Paolo Zanetti, che significa primo successo stagionale al Pierluigi Penzo e risalita in classifica a quota 8, raggiungendo in classifica Torino, Verona e Sassuolo. La Fiorentina invece spreca la chance di agganciare la Roma al quarto posto e rimane a 12 punti, al nono posto in coabitazione con il Bologna. Nei primi minuti è la Fiorentina che vuole fare la partita, ma i padroni di casa sono più quadrati rispetto alle prime settimane di campionato, riuscendo a ingabbiare Vlahovic. La prima occasione arriva dopo 22 minuti con Bonaventura che arriva alla conclusione: il tiro viene ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilfa lo scherzetto allaneldel lunedì dell’ottava giornata di campionato diA. Una rete di Mattiaal trentaseiesimo regala l’1-0 per gli uomini di Paolo Zanetti, che significa primo successo stagionale al Pierluigi Penzo e risalita in classifica a quota 8, raggiungendo in classifica Torino, Verona e Sassuolo. Lainvece spreca la chance di agganciare la Roma al quarto posto e rimane a 12 punti, al nono posto in coabitazione con il Bologna. Nei primi minuti è lache vuole fare la partita, ma i padroni di casa sono più quadrati rispetto alle prime settimane di campionato, riuscendo a ingabbiare Vlahovic. La prima occasione arriva dopo 22 minuti con Bonaventura che arriva alla conclusione: il tiro viene ...

