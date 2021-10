Scuola vandalizzata nel Napoletano | polizia arresta giovane

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Si erano introdotti all’interno di un istituto scolastico di Torre Annunziata (Napoli) ma, all’arrivo della, hanno provato a scappare ma uno di loro è stato bloccato eto. Si tratta di un 28enne di Cava dei Tirreni (Salerno). È accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati ieri sera, quando gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono dovuti intervenire in via Cavour, dove venivano segnalati rumori sospetti provenienti da un istituto scolastico. I poliziotti, una volta all’interno dell’edificio, hanno sorpreso due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarne uno, mentre l’altro, ...

