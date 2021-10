Scontri a Italia-Inghilterra: i Tre Leoni a porte chiuse (Di lunedì 18 ottobre 2021) La UEFA ha sanzionato l’Inghilterra a seguito del caos che si è creato all’esterno di Wembley a margine della finale di EURO 2020 con l’Italia, quando centinaia di tifosi senza biglietto hanno sfondato i cordoni di sicurezza nel tentativo di entrare nell’impianto. Per gli inglesi, la UEFA ha stabilito la disputa di due partite a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) La UEFA ha sanzionato l’a seguito del caos che si è creato all’esterno di Wembley a margine della finale di EURO 2020 con l’, quando centinaia di tifosi senza biglietto hanno sfondato i cordoni di sicurezza nel tentativo di entrare nell’impianto. Per gli inglesi, la UEFA ha stabilito la disputa di due partite a L'articolo

Advertising

fanpage : Dopo gli scontri di sabato sorge lecita una domanda: 'Perché Fratelli d'Italia e Lega non prendono definitvamente… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontri a Italia-Inghilterra: i Tre Leoni a porte chiuse: La UEFA ha sanzionato l’Inghilterra… - CalcioFinanza : Scontri fuori da #Wembley a Italia-Inghilterra: sanzione e porte chiuse per i Tre Leoni - KitschRadical : @AndreaLompio53 @IaconiBiagio All’estero. Non in Italia appunto. Qui ti scontri con la realtà che è, non hai soldi,… - Riparte_Italia : [Il discorso] Il presidente Mattarella: «Dolore e sorpresa per gli scontri No Pass. Ma nessuno tenti di fermare l’o… -