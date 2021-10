Scompare a 95 anni Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani ma anche 'Uomo in ammollo' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Molto apprezzato a livello internazionale nell'ambiente musicale, ma il suo volto divenne famoso con lo spot televisivo di un detersivo degli anni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Molto apprezzato a livello internazionale nell'ambiente musicale, ma il suo volto divenne famoso con lo spot televisivo di un detersivo degli...

Advertising

Mortisia17 : RT @Luca_15_5: Gigio Eri ad un passo dalla felicità , poi quasi per magia tutto scompare nel nulla Ha 3 anni non ancora sterilizzato Si tro… - FPugliaVE : RT @Asiablog_it: È MORTO COLIN POWELL ??? L’ex Segretario di Stato #Usa (2001-2005) scompare a 84 anni per #Covid19. Nel suo celebre disco… - to1cross : RT @Asiablog_it: È MORTO COLIN POWELL ??? L’ex Segretario di Stato #Usa (2001-2005) scompare a 84 anni per #Covid19. Nel suo celebre disco… - zaralapn : RT @Asiablog_it: È MORTO COLIN POWELL ??? L’ex Segretario di Stato #Usa (2001-2005) scompare a 84 anni per #Covid19. Nel suo celebre disco… - AnnalisaAntas : RT @Asiablog_it: È MORTO COLIN POWELL ??? L’ex Segretario di Stato #Usa (2001-2005) scompare a 84 anni per #Covid19. Nel suo celebre disco… -