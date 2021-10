Sci freestyle | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo | c’è Silvia Bertagna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Autunno inoltrato, si inizia a parlare di sport invernali. Il freddo è arrivato, a breve si apriranno le manifestazioni internazionali per diverse discipline. Nel week-end scatta ladeldello sci: a Chur, in Svizzera, appuntamento con il big air venerdì 22 e sabato 23 ottobre. Presente anche la Nazionale italiana: il coordinatore Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile del settore Valentino Mori hanno diramato oggi le convocazioni. Al via della massima competizione internazionale quattro azzurri, due uomini e due donne: Ralph Welponer, Leonardo Donaggio,ed Elisa Nakab. Dopo la trasferta in Svizzera ci sarà un lungo viaggio verso gli Stati Uniti: prossimo appuntamento a Steambot il 3-4 dicembre. Foto: Pier Colombo

