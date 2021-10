Sci alpino | operazione a Milano domani per Laura Pirovano | a Soelden la sostituirà Ilaria Ghisalberti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Stagione già finita ancor prima di iniziare per. L’azzurra è rimasta vittima, in allenamento, venerdì, di un bruttissimo infortunio: per lei rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La 24enne trentina delle Fiamme Gialle sarà operata nella giornata dipresso la clinica La Madonnina di, dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Annunciata la sostituta per la Nazionale italiana in chiave gigante di, la gara di apertura della Coppa del Mondo: spazio ad, alla seconda gara in carriera nel massimo circuito internazionale. Con lei Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Roberta Midali e Karoline Pichler. Foto: Lapresse

Advertising

sowmyasofia : CdM Sci Alpino 2022: il calendario completo - periodicodaily : CdM Sci Alpino 2022: il calendario completo - PeriodicoDaily Sport #CdM #coppadelmondo #scialpino - MasashiKohmura : RT @RSIsport: ?? Gli spettatori (vaccinati, guariti dal COVID-19 o negativi al tampone) potranno tornare ad assistere alle gare di Coppa del… - RSIsport : ?? Mikaela Shiffrin affronta la nuova stagione più determinata che mai: 'Dopo i mesi difficili che ho passato, nell'… - zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo Soelden 2021: programma orari tv. Calendario e streaming in chiaro - #alpino #Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Di seguito il programma delle gare di Soelden, valevoli per la Coppa del Mondo 2021 - 2022 di. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta ...Un novero di fuoriclasse, al quale andranno aggiunte anche le italiane. Oltre a Federica Brignone (campionessa nel 2020) e Marta Bassino, sempre più in crescita, non va assolutamente sottovalutata ...Stagione già finita ancor prima di iniziare per Laura Pirovano. L'azzurra è rimasta vittima, in allenamento, venerdì, di un bruttissimo infortunio: per lei rottura del legamento crociato del ginocchio ...E’ tempo di test atletici presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (VA) per il gruppo C femminile di … Continua ...