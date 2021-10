Sci alpino, inizia la Coppa del Mondo! Cinque assi per l’Italia, due uomini e tre donne. E gli outsider… (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino prenderà il via nel weekend con il consueto appuntamento di Soelden. Il solito antipasto stagionale un mese prima del vero inizio, ma comunque già importante per valutare la condizione degli atleti, in un anno che avrà come maggior obiettivo quello delle Olimpiadi di Pechino. Una stagione lunga, estenuante, ma tanto attesa dall’Italia, con la squadra azzurra che si presenta ai nastri di partenza con tante certezze, ma anche con alcune sorprese. In campo femminile il terzetto composto da Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino fa sognare in grande e anche la variazione del calendario aiuta le tre italiane. Finalmente la FIS ha deciso di unificare il numero di gare tra le varie specialità e dunque tutte e tre le azzurre possono lottare per la Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladel Mondo di sciprenderà il via nel weekend con il consueto appuntamento di Soelden. Il solito antipasto stagionale un mese prima del vero inizio, ma comunque già importante per valutare la condizione degli atleti, in un anno che avrà come maggior obiettivo quello delle Olimpiadi di Pechino. Una stagione lunga, estenuante, ma tanto attesa dal, con la squadra azzurra che si presenta ai nastri di partenza con tante certezze, ma anche con alcune sorprese. In campo femminile il terzetto composto da Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bno fa sognare in grande e anche la variazione del calendario aiuta le tre italiane. Finalmente la FIS ha deciso di unificare il numero di gare tra le varie specialità e dunque tutte e tre le azzurre possono lottare per ladel Mondo ...

