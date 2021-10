Scambio clamoroso | il Milan saluta Romagnoli | colpo a gennaio!

(Di lunedì 18 ottobre 2021)ed ilpossono dirsi addio già a gennaio:con il top club, ecco ilper Pioli Una rocambolesca vittoria in rimonta per ildi Stefano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

JuventusUn : Addio #Juventus | Primo colpo clamoroso di Fabio #Paratici! LE CIFRE? - JuventusUn : #Juventus Super scambio choc con #Rabiot! Clamoroso: a breve si chiude! LO SCAMBIO? - JuventusUn : #Juventus, scambio clamoroso con #Muriel | Ora la notizia e' confermata! I DETTAGLI ? - elturro666 : @Gloriajadore GdS domani: Clamoroso scambio sull'asse Allegri-Icardi. Cosa rischia la Juve - infoitsport : Fiducia per rinnovo Brozovic ma spunta uno scambio clamoroso -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio clamoroso

Calciomercatonews.com

... si parla anche di unritorno all'Inter, senza dimenticare la pista classica che lo porterebbe alla Juventus. Ma l'ex capitano nerazzurro potrebbe finire anche in unocon il ...Dopo ilflop della primo bando di concorso per il reclutamento di oltre 2000 tecnici esperti nella ...e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l'acquisizione edi dati ...Pazza idea nella sede del calciomercato del Milan: i rossoneri starebbero pensando ad un clamoroso scambio per insigne a gennaio ...Dopo la sosta per le nazionali l’ottava giornata della Bundesliga si apre con la clamorosa goleada dell’Hoffenheim in casa contro il Colonia ...