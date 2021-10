Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è il rallentamento della crescita dell’economia cinese nel terzo trimestre, a cui si associa il continuo rialzo dei prezzi delle commodities. Sono sette le aziende di Borsa Italiana che oggi staccano la cedola: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.764,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 83,24 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è il rallentamentocrescita dell’economia cinese nel terzo trimestre, a cui si associa il continuo rialzo dei prezzi delle commodities. Sono sette le aziende di Borsa Italiana che oggi staccano la cedola: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione suia quota 1.764,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 83,24 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo ...

Advertising

zazoomblog : Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei - #Scambi #sotto #livelli #della - seb5113910 : RT @Wikileaks_Ita: L'Ufficio Italiano Cambi #UIC, incaricata di monitorare gli scambi monetari, sotto il controllo della @bancaditalia, ha… - veronelle1 : @GiancarloDeRisi Bel paese chi è in rovescio x causa di un gruppo di gente senza cuore...L'immigrazione è un grande… - lecterwol : non io che dopo 4 scambi di mail mi rendo conto di star parlando con lo scrittore e regista di a classic horr0r st0… - LuigiF97101292 : RT @Wikileaks_Ita: L'Ufficio Italiano Cambi #UIC, incaricata di monitorare gli scambi monetari, sotto il controllo della @bancaditalia, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Scambi sotto Civita Castellana: Ecosantagata, prova di cuore e vittoria a Spoleto Tie - break, dunque, e di nuovo Ecosantagata in fuga, con Perugia che non molla e si rifà sotto negli ultimi scambi. Capitan Buzzelli e compagni, però, mantengono il sangue freddo e vanno a ...

Borse europee, segni meno in avvio: dati Cina e trimestrali sotto la lente Debolezza in avvio di contrattazioni per le principali Borse europee, dopo le recenti positive performance. Nei primi minuti di scambi fioccano i segni negativi, con l'indice Dax che indietreggia dello 0,5% e il Ftse 100 che cede lo 0,2%. Giù anche il Cac40 che perde lo 0,57 per cento. Gli investitori guardano ai dati in ...

Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei Teleborsa Incidente di caccia a Tolfa, scambia l’amico per un animale e lo uccide a fucilate Ha scambiato il suo amico per un animale selvatico e gli ha sparato un colpo di fucile, uccidendolo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 17 ottobre, durante una battuta di cacc ...

Einstein il bolognese: cento anni fa quei giorni sotto le Due Torri Il premio Nobel venne in città per spiegare la teoria della relatività in tre lezioni tenute all’Archiginnasio. Il suo rapporto con Enriques e l’impegno di Zanichelli ...

Tie - break, dunque, e di nuovo Ecosantagata in fuga, con Perugia che non molla e si rifànegli ultimi. Capitan Buzzelli e compagni, però, mantengono il sangue freddo e vanno a ...Debolezza in avvio di contrattazioni per le principali Borse europee, dopo le recenti positive performance. Nei primi minuti difioccano i segni negativi, con l'indice Dax che indietreggia dello 0,5% e il Ftse 100 che cede lo 0,2%. Giù anche il Cac40 che perde lo 0,57 per cento. Gli investitori guardano ai dati in ...Ha scambiato il suo amico per un animale selvatico e gli ha sparato un colpo di fucile, uccidendolo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 17 ottobre, durante una battuta di cacc ...Il premio Nobel venne in città per spiegare la teoria della relatività in tre lezioni tenute all’Archiginnasio. Il suo rapporto con Enriques e l’impegno di Zanichelli ...