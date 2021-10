Sanità d' eccellenza a Napoli | la terapia genica restituisce la vista a dieci bambini

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 ottobre 2021)hanno riacquistato lagrazie alla primaper le distrofie retiniche ereditarie, effettuata nell'Azienda ospedaliera dell'Ateneo Vanvitelli di. Il trattamento, approvato e rimborsato in Italia, affronta una rara forma di patologia legata a mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65 e ha visto la sua comparsa circa 15 anni fa. Nel 2006 la(voretigene neparvovec di Novartis) è stata oggetto di una sperimentazione di fase I realizzata in collaborazione tra l'Università Vanvitelli, la Fondazione Telethon e il Children Hospital di Philadelphia. Il successo delle cure fa diun punto di riferimento nazionale per il trattamento delle malattie rare della retina e, sottolinea ...