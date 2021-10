Sandra Milo ospite a 'Ti sento' da Diaco, la famosa telefonata con l'incidente del figlio: 'Dopo 31 anni tutta la verità!' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sandra Milo ospite domani, martedì 19 ottobre, Pierluigi Diaco a ' Ti sento ' su RaiDue (inizio ore 23.30). Sandra Milo nel salotto radiofonico di Diaco torna al passato e racconta l'ormai mitica ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021)domani, martedì 19 ottobre, Pierluigia ' Ti' su RaiDue (inizio ore 23.30).nel salotto radiofonico ditorna al passato e racconta l'ormai mitica ...

Advertising

RaiDue : ?? Sandra Milo sarà la nuova ospite di #PierluigiDiaco, pronta a raccontarsi e a farsi raccontare ai microfoni di… - giulia19871 : RT @01Distribution: Certi dolori possono sembrare impossibili da superare, ma non bisogna mai arrendersi alle difficoltà. #IlMaterialeEmot… - giulia19871 : RT @01Distribution: L'amore sconfinato di un padre per sua figlia, che farebbe di tutto per vederla sorridere ancora. #IlMaterialeEmotivo è… - outofthzone : ma perchè sandra milo commenta il post di ogni persona famos - FloFloranis00 : ecco a chi assomiglia la voce di Miriana......a Sandra Milo! #gfvip -