San Luca: oggi 18 ottobre si celebra la ricorrenza

Luca nacque ad Antiochia, metropoli dell'Impero Romano, è considerato autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli oggi 18 ottobre si celebra San Luca Evangelista: la sua proficua attività letteraria fu legata molto all'amicizia e collaborazione con Paolo.

Luca nacque ad Antiochia, terza metropoli dell'Impero romano, originario della Siria, membro della comunità etnico-cristiana.

La vita

Si racconta che esercitasse il mestiere di medico (Col 4,14). La sua origine ellenica e pagana e la sua collaborazione all'opera missionaria di Paolo appaiono sotto molti aspetti in tutta la sua azione evangelizzatrice e nei suoi scritti. La sua attività letteraria dipese in gran misura da Paolo, affermano Ireneo da Lione e Tertulliano di Cartagine (sec. II e 160-225).

