Salvini e Meloni | sotto il populismo niente

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Va bene i candidati, a partire dal goffo Michetti, che in conferenza stampa si presenta col “cappotto”, che è un indumento ma anche il titolo di giornata, come il cinque a zero per il Pd. Va bene pure che, parliamoci chiaro, la competizione tra i due rampolli del sovranismo è stata più forte di quella con l’avversario, preoccupato l’uno che non vincesse l’altra e l’altra che non si rafforzasse l’uno, nella chiave di chi guiderà la coalizione in futuro. Va bene il tema della leadership, del federatore che non c’è: una figura come fu Berlusconi ai tempi della discesa in campo, capace di tenere assieme diavolo e acqua santa e di instaurare una robusta connessione col paese. Ma c’è qualcosa di più in questo risultato che amplifica tutte le tendenze già emerse al primo turno, aggiungendo elementi nuovi: alla debacle di Roma il risultato severo di Torino e la mancata riconquista di Varese, ...