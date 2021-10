Salvini, dopo il flop ai ballottaggi nessun mea culpa: «Sindaci votati da minoranze. L’affluenza? Inseguono i fascisti, la gente fa altro» – Il video (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Nell’anno del Covid fare di più era difficile». Il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato nel pomeriggio del 18 ottobre, giorno conclusivo dei ballottaggi per le comunali in diverse città d’Italia. Il centrodestra ha perso in 5 capoluoghi su 6, su un totale di 65 comuni in cui la coalizione era arrivata al secondo turno. «Avremmo preferito vincere a Roma, ma bisogna ragionare anche sull’astensionismo, che in alcuni quartieri ha superato il 70%», ha detto da Catanzaro, nella Regione (la Calabria) vinta da Roberto Occhiuto del centrodestra. «Passare la campagna a inseguire i fascisti, che sono solo nei libri di storia, evidentemente lascia la gente a fare altro. Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza – ha aggiunto – è un problema non per un partito, ma per la democrazia». ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Nell’anno del Covid fare di più era difficile». Il segretario della Lega Matteoha parlato nel pomeriggio del 18 ottobre, giorno conclusivo deiper le comunali in diverse città d’Italia. Il centrodestra ha perso in 5 capoluoghi su 6, su un totale di 65 comuni in cui la coalizione era arrivata al secondo turno. «Avremmo preferito vincere a Roma, ma bisogna ragionare anche sull’astensionismo, che in alcuni quartieri ha superato il 70%», ha detto da Catanzaro, nella Regione (la Calabria) vinta da Roberto Occhiuto del centrodestra. «Passare la campagna a inseguire i, che sono solo nei libri di storia, evidentemente lascia laa fare. Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza – ha aggiunto – è un problema non per un partito, ma per la democrazia». ...

