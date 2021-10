Salvini contro il Reddito di Cittadinanza: si è dimenticato che l’ha approvato anche lui? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è scagliato contro il Reddito di Cittadinanza. Misura approvata, però, quando era Ministro dell’Interno. Reddito di Cittadinanza e Matteo Salvini (AdobeStock e GettyImages)Conosciamo bene l’ultima deriva comunicativa della politica nostrana. I politici si dimostrano molto portati a cambiare idea e anche velocemente. In questo caso si torna a parlare del leader della Lega, Matteo Salvini che si è scagliato contro il Reddito di Cittadinanza. Una misura che non ha portato i suoi frutti, anzi. Il RdC è stato fare di molti furbetti che hanno approfittato di alcune situazione per percepirlo senza i requisiti necessari. Una misura ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il leader della Lega, Matteo, si è scagliatoildi. Misura approvata, però, quando era Ministro dell’Interno.die Matteo(AdobeStock e GettyImages)Conosciamo bene l’ultima deriva comunicativa della politica nostrana. I politici si dimostrano molto portati a cambiare idea evelocemente. In questo caso si torna a parlare del leader della Lega, Matteoche si è scagliatoildi. Una misura che non ha portato i suoi frutti, anzi. Il RdC è stato fare di molti furbetti che hanno approfittato di alcune situazione per percepirlo senza i requisiti necessari. Una misura ...

