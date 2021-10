Salernitana, parole di riconoscenza per Castori: i tifosi lo salutano sui social (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Grazie mister”. Questa la frase che ha spopolato di più sulle bacheche social dei tifosi della Salernitana nei momenti successivi al comunicato d’esonero di Fabrizio Castori da parte della società. Affetto e gratitudine infatti sono i sentimenti che maggiormente possono leggersi nelle parole dei sostenitori granata, che hanno voluto rendere merito al tecnico marchigiano, autore della storica promozione in Serie A. Molti non avevano mai ancora potuto godere della vista della propria squadra nella massima categoria e il lavoro svolto da Castori e il suo staff non potrà essere dimenticato. Va inoltre riconosciuto al mister, che il momento attuale è uno dei più complicati vissuti dal club campano nella sua storia e che molte delle difficoltà accusate dalla formazione in queste prime ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Grazie mister”. Questa la frase che ha spopolato di più sulle bachechedeidellanei momenti successivi al comunicato d’esonero di Fabrizioda parte della società. Affetto e gratitudine infatti sono i sentimenti che maggiormente possono leggersi nelledei sostenitori granata, che hanno voluto rendere merito al tecnico marchigiano, autore della storica promozione in Serie A. Molti non avevano mai ancora potuto godere della vista della propria squadra nella massima categoria e il lavoro svolto dae il suo staff non potrà essere dimenticato. Va inoltre riconosciuto al mister, che il momento attuale è uno dei più complicati vissuti dal club campano nella sua storia e che molte delle difficoltà accusate dalla formazione in queste prime ...

Danilo7_7 : @AlfredoPedulla Da - radioalfa : Salernitana, esonero Castori. Per il presidente del CCSC Santoro, l'allenatore non meritava parole così dure… - CalcioNews24 : Le parole del nuovo tecnico della #Salernitana #Colantuono - infoitsport : Salernitana, le parole del capitano non seguite dai fatti - robertopontillo : RT @DiMarzio: #Salernitana, le parole di Stefano #Colantuono: 'Torno dove sono stato benissimo' -