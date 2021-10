Salernitana, dopo quasi tre anni riecco Colantuono (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Colantuono è tornato alla guida della Salernitana dopo 2 anni e 10 mesi, 1036 giorni dopo l’ultima volta, la sconfitta di Carpi (fatalità sulla panchina avversaria ai tempi c’era Fabrizio Castori) che decretò la fine della sua esperienza in granata. Ora però toccherà nuovamente a lui lottare per la Bersagliera, rendere possibile il sogno salvezza dopo un inizio di stagione complicato e dopo il doloroso esonero di Castori. Dalla sua parte ci sarà il direttore sportivo Fabiani, primo supporter del tecnico romano quando nel dicembre 2017 la dirigenza campana aprì i casting per sostituire Alberto Bollini: l’esordio fu convincente, con il successo sul campo dell’Entella (0-2), anche se a fine anno il club chiuse al dodicesimo posto lontanissimo dall’obiettivo ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefanoè tornato alla guida dellae 10 mesi, 1036 giornil’ultima volta, la sconfitta di Carpi (fatalità sulla panchina avversaria ai tempi c’era Fabrizio Castori) che decretò la fine della sua esperienza in granata. Ora però toccherà nuovamente a lui lottare per la Bersagliera, rendere possibile il sogno salvezzaun inizio di stagione complicato eil doloroso esonero di Castori. Dalla sua parte ci sarà il direttore sportivo Fabiani, primo supporter del tecnico romano quando nel dicembre 2017 la dirigenza campana aprì i casting per sostituire Alberto Bollini: l’esordio fu convincente, con il successo sul campo dell’Entella (0-2), anche se a fine anno il club chiuse al dodicesimo posto lontanissimo dall’obiettivo ...

