Russia e Nato ai ferri corti: da Mosca arriva lo stop alle relazioni diplomatiche con l’Alleanza Atlantica (Di lunedì 18 ottobre 2021) È rottura tra la Russia e la Nato. Il governo di Vladimir Putin ha infatti annunciato che interromperà i rapporti diplomatici con l’organizzazione internazionale a partire dall’1 novembre. La notizia arriva direttamente dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che il 18 ottobre ha definito la misura come un atto di rappresaglia contro la decisione dell’alleanza Atlantica di espellere dal proprio quartier generale otto funzionari di Mosca, accusati di essere agenti segreti non dichiarati. “Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme: la Russia sospenderà la sua missione presso l’alleanza Atlantica”, ha detto all’agenzia Tass Lavrov. Che ha aggiunto: “Sarà sospeso a tempo indetermiNato anche l’ufficio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) È rottura tra lae la. Il governo di Vladimir Putin ha infatti annunciato che interromperà i rapporti diplomatici con l’organizzazione internazionale a partire dall’1 novembre. La notiziadirettamente dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che il 18 ottobre ha definito la misura come un atto di rappresaglia contro la decisione dell’anzadi espellere dal proprio quartier generale otto funzionari di, accusati di essere agenti segreti non dichiarati. “Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme: lasospenderà la sua missione presso l’anza”, ha detto all’agenzia Tass Lavrov. Che ha aggiunto: “Sarà sospeso a tempo indetermianche l’ufficio ...

