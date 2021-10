Rugby, Benetton Treviso: Menoncello “Lavorare sull’aspetto mentale per vincere le partite da vincere” (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è delusione in casa Benetton Treviso dopo il ko di misura subito a Monigo contro gli Ospreys. Una sconfitta per 29-26 che fa male per come è arrivata, con un fallo nel finale che ha fermato la fantastica rimonta dei biancoverdi. Che, però, sono consapevoli che la sconfitta è figlia di errori commessi da loro. “Sicuramente poteva andare meglio, visto il risultato finale. Sappiamo di aver sbagliato noi, aver sbagliato molte cose che possiamo controllare e che possiamo migliorare per la prossima partita” ha dichiarato il giovane Tommaso Menoncello, autore di una meta sabato, ma che non può essere soddisfatto solo di ciò. “È un approccio mentale da migliorare. Perché molte cose che abbiamo sbagliato, sono aspetti che possiamo controllare e migliorare in vista futura. Noi sappiamo che gli ultimi cinque minuti del primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è delusione in casadopo il ko di misura subito a Monigo contro gli Ospreys. Una sconfitta per 29-26 che fa male per come è arrivata, con un fallo nel finale che ha fermato la fantastica rimonta dei biancoverdi. Che, però, sono consapevoli che la sconfitta è figlia di errori commessi da loro. “Sicuramente poteva andare meglio, visto il risultato finale. Sappiamo di aver sbagliato noi, aver sbagliato molte cose che possiamo controllare e che possiamo migliorare per la prossima partita” ha dichiarato il giovane Tommaso, autore di una meta sabato, ma che non può essere soddisfatto solo di ciò. “È un approccioda migliorare. Perché molte cose che abbiamo sbagliato, sono aspetti che possiamo controllare e migliorare in vista futura. Noi sappiamo che gli ultimi cinque minuti del primo ...

