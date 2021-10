Rosario da Strambino: dove seguire preghiera 20 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Chiesa di San Michele e San Solutore, a Strambino, presiede Edoardo Aldo Cerrato Strambino (TO) – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 20 ottobre alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dalla Chiesa di San Michele e San Solutore, a Strambino, in provincia di Torino, in occasione della quinta incoronazione centenaria della Madonna del Rosario (24 ottobre), con mons. Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mercoledì 20alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Chiesa di San Michele e San Solutore, a, presiede Edoardo Aldo Cerrato(TO) – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 20alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dalla Chiesa di San Michele e San Solutore, a, in provincia di Torino, in occasione della quinta incoronazione centenaria della Madonna del(24), con mons. Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

TV2000it : #Pregaconnoi il Rosario dalla Chiesa di San Michele e San Solutore - Strambino (TO) Mercoledì 20 ottobre ore 20.50… - KattInForma : Prega con noi: il Rosario da Strambino (TO) su Tv2000 e InBlu2000 - KattInForma : Rosario dalla Chiesa di San Michele e San Solutore, Strambino (TO) - 20 ottobre ore 20.50 su Tv2000 -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Strambino Madonna del Rosario: in quali città si festeggia oggi 7 ottobre Madonna del Rosario: città nelle quali si festeggia Accaria Rosario, frazione di Serrastretta (CZ) ... frazione di Linarolo e Valle Salimbene Spresiano (TV) Statte Strambino Terlizzi Taurano Tobia (...

Madonna del Rosario: in quali città si festeggia oggi 7 ottobre Madonna del Rosario: città nelle quali si festeggia Accaria Rosario, frazione di Serrastretta (CZ) ... frazione di Linarolo e Valle Salimbene Spresiano (TV) Statte Strambino Terlizzi Taurano Tobia (...

"Prega con noi", su Tv2000 il Rosario da Strambino Corriere Cesenate "Prega con noi", su Tv2000 il Rosario da Strambino Appuntamento mercoledì 20 ottobre alle 20,50 in occasione della quinta incoronazione centenaria della Madonna del Rosario ...

Madonna del: città nelle quali si festeggia Accaria, frazione di Serrastretta (CZ) ... frazione di Linarolo e Valle Salimbene Spresiano (TV) StatteTerlizzi Taurano Tobia (...Madonna del: città nelle quali si festeggia Accaria, frazione di Serrastretta (CZ) ... frazione di Linarolo e Valle Salimbene Spresiano (TV) StatteTerlizzi Taurano Tobia (...Appuntamento mercoledì 20 ottobre alle 20,50 in occasione della quinta incoronazione centenaria della Madonna del Rosario ...