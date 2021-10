Roma. Teatro Villa Pamphilj: Pino Strabioli incontra Michela Zaccaria autrice del libro “Mario Scaccia” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 24 ottobre al Teatro Villa Pamphilj di Roma, alle ore 11.30, Pino Strabioli incontra la scrittrice Michela Zaccaria per presentare, in prima assoluta, il suo libro-biografia “Mario Scaccia” (Bulzoni Ed. 2021). Mario Scaccia è stato un attore visionario e ironico che ha attraversato da protagonista sessantacinque anni di storia dello spettacolo con lo sguardo tra i più fulminanti della scena italiana. Il volume di Michela Zaccaria ne ripercorre la straordinaria avventura fra Teatro, cinema, tivù e radio: dagli esordi dopo la guerra nel Teatro universitario e nella compagnia di Anton ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 24 ottobre aldi, alle ore 11.30,la scrittriceper presentare, in prima assoluta, il suo-biografia “” (Bulzoni Ed. 2021).è stato un attore visionario e ironico che ha attraversato da protagonista sessantacinque anni di storia dello spettacolo con lo sguardo tra i più fulminanti della scena italiana. Il volume dine ripercorre la straordinaria avventura fra, cinema, tivù e radio: dagli esordi dopo la guerra neluniversitario e nella compagnia di Anton ...

