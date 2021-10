Roma | le condizioni di Zaniolo non preoccupano | le ultime sull’infortunio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) è uscito anzitempo dalla sfida della Roma allo Stadium contro la Juventus, ma le sue condizioni dovrebbero essere meno gravi del previsto. Secondo quanto riportato dal giornalista di SkySport Mangiante, il talento giallorosso potrebbe rientrare già a breve. LE PAROLE – «Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno riscontrato lesioni legamentose al ginocchio. Rimane solo il trauma di iperflessione smaltibile in qualche giorno di terapie. Salta Conference League, spera di recuperare vs Napoli».