Roma, l'affluenza al voto cala ancora: in periferia i dati peggiori (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Roma si vota sempre meno. È questo il dato che emerge dopo il primo giorno di ballottaggio. In attesa di capire chi tra Michetti e Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma, c'è già un verdetto relativo all'affluenza alle urne: alle 23 di ieri, orario di chiusura dei seggi, appena il 30,87% dei Romani era andato a votare: E se già nel primo turno il dato non era stato incoraggiante, nel secondo le cose sono peggiorate. Rispetto al turno del 3 ottobre, quando votarono il 36,82% degli aventi diritto, c'è stato un calo del 6%. E il quadro si fa ancora più preoccupante se si prendono in esame le amministrative del 2016, quando alle urne si presentò il 57% dei Romani. Il dato al ribasso è in linea con quello nazionale, che ha subito un calo dell'8,4% rispetto alle 23 di due settimane ...

