Roma, inizia l’era Gualtieri che vince Aula e Municipi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Comincia domani in Campidoglio l'era Gualtieri, che potrà contare, con il 60,15% dei voti e 565mila preferenze espresse, non soltanto su una maggioranza di 28-29 consiglieri più il suo seggio da sindaco, ma anche su una maggioranza di presidenti di centrosinistra in 14 Municipi su 15 per realizzare il suo programma. L'ex ministro dell'Economia si è dato, come il sindaco di Milano Beppe Sala, qualche giorno per comunicare la sua squadra. Di certo si sa che come vicesindaca avrà una donna e per l'incarico si fa il nome di Francesca Bria, Romana, membro del cda della Rai ed ex assessora della sindaca di Barcellona, Ada Colau, la prima sindaca europea a lanciare il suo endorsement per Gualtieri. La delega all'attuazione del programma dovrebbe andare al suo coordinatore in campagna elettorale, Romano anche ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Comincia domani in Campidoglio l'era, che potrà contare, con il 60,15% dei voti e 565mila preferenze espresse, non soltanto su una maggioranza di 28-29 consiglieri più il suo seggio da sindaco, ma anche su una maggioranza di presidenti di centrosinistra in 14su 15 per realizzare il suo programma. L'ex ministro dell'Economia si è dato, come il sindaco di Milano Beppe Sala, qualche giorno per comunicare la sua squadra. Di certo si sa che come vicesindaca avrà una donna e per l'incarico si fa il nome di Francesca Bria,na, membro del cda della Rai ed ex assessora della sindaca di Barcellona, Ada Colau, la prima sindaca europea a lanciare il suo endorsement per. La delega all'attuazione del programma dovrebbe andare al suo coordinatore in campagna elettorale,no anche ...

SkyTG24 : Elezioni Roma, Gualtieri: 'Inizia il lavoro per rilanciare la città' - Radio1Rai : ??#Ballottaggi #Roma #Gualtieri (centrosinistra) ' Ringrazio i romani per questo risultato così significativo. Sono… - Lawrence5688 : @serenaviani @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Libero_official - v3rd3acqua : RT @BelpietroTweet: Impegnato a dare la caccia ai fascisti immaginari, l'esecutivo combina un pasticcio dietro l'altro sulla card Il messag… - v3rd3acqua : RT @BelpietroTweet: L'obbligo del green pass, scrive sempre il New York Times, dovrà anche fronteggiare aspetti costituzionali, ma il presi… -