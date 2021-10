Roma, il forte astensionismo frena l’entusiasmo di Gualtieri. E a Torino Lo Russo ringrazia Damilano (Di lunedì 18 ottobre 2021) La proiezione effettuata dal consorzio Opinio Italia per la Rai segna il 39 per cento di schede scrutinate quando appare chiara la vittoria di Roberto Gualtieri. In quel momento, infatti, il vantaggio del candidato del centrosinistra a sindaco di Roma diventa irrecuperabile. Totalizza infatti il 59,9 per cento delle preferenze, contro il 40,1 dei voti andati allo sfidante Enrico Michetti. Scontato quindi che le prime parole pronunciate dall’ex-ministro del Conte-bis si concretizzassero nel ringraziamento agli elettori. «Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Metterò tutto il mio impegno per onorarlo», ha dichiarato dal suo comitato elettorale. Gualtieri: «La sfida è tornare alla politica partecipata» Il futuro sindaco di Roma (manca solo l’ufficialità) non ha tuttavia rinunciato ad ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) La proiezione effettuata dal consorzio Opinio Italia per la Rai segna il 39 per cento di schede scrutinate quando appare chiara la vittoria di Roberto. In quel momento, infatti, il vantaggio del candidato del centrosinistra a sindaco didiventa irrecuperabile. Totalizza infatti il 59,9 per cento delle preferenze, contro il 40,1 dei voti andati allo sfidante Enrico Michetti. Scontato quindi che le prime parole pronunciate dall’ex-ministro del Conte-bis si concretizzassero nelmento agli elettori. «Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Metterò tutto il mio impegno per onorarlo», ha dichiarato dal suo comitato elettorale.: «La sfida è tornare alla politica partecipata» Il futuro sindaco di(manca solo l’ufficialità) non ha tuttavia rinunciato ad ...

