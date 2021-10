Roma, i tifosi furiosi: "Vergognoso, Orsato non conosce le regole. Ritorna la malafede" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma - I tifosi della Roma sono furiosi per l'arbitraggio di Orsato nel match contro la Juventus. Tanti gli episodi sotto processo, dal gol della Juventus passando per l'episodio del rigore fino ai ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021)- Idellasonoper l'arbitraggio dinel match contro la Juventus. Tanti gli episodi sotto processo, dal gol della Juventus passando per l'episodio del rigore fino ai ...

Advertising

lapoelkann_ : Roma grande squadra e grande allenatore. Stasera una bella partita e con Mou la Roma avrà grandi soddisfazioni. Ono… - juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - fabiogermani : RT @robypava: Se Orsato non fischia e aspetta la fine dell'azione, la Roma segna. In epoca Var, puoi aspettare serenamente. Non è che esser… - Twister45683593 : E che so spaventati da tutto, allenatore, tifo, passione .. 30000 tifosi in trasferta non li hanno mai visti e se s… -