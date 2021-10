Roma, Gualtieri Sindaco ma scelto “solo” da 500mila romani: l’astensione (al 60%) è da record (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stato un trionfo quello di Roberto Gualtieri al ballottaggio per le amministrative di Roma. Il candidato del centrosinistra ha infatti staccato l’avversario, Enrico Michetti, del centrodestra, di oltre 20 punti percentuali vincendo col 60% delle preferenze. Si tratta però di numeri, mai come in questa circostanza, davvero relativi. A votare infatti, per questo secondo turno, non ci è andato davvero nessuno (o quasi) ancor meno di quanti si erano recati alle urne il 4 e 5 ottobre scorsi (l’affluenza era stata in quel caso del 48.54%). Insomma, se qualcuno ha vinto è stato proprio il “partito” dell’astensionismo. Ballottaggio Roma, tutti i dati del secondo turno: Roberto Gualtieri nuovo Sindaco della Capitale Quando ormai siamo giunti alla totalità delle sezioni (2.397 su 2.603) Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stato un trionfo quello di Robertoal ballottaggio per le amministrative di. Il candidato del centrosinistra ha infatti staccato l’avversario, Enrico Michetti, del centrodestra, di oltre 20 punti percentuali vincendo col 60% delle preferenze. Si tratta però di numeri, mai come in questa circostanza, davvero relativi. A votare infatti, per questo secondo turno, non ci è andato davvero nessuno (o quasi) ancor meno di quanti si erano recati alle urne il 4 e 5 ottobre scorsi (l’affluenza era stata in quel caso del 48.54%). Insomma, se qualcuno ha vinto è stato proprio il “partito” dell’astensionismo. Ballottaggio, tutti i dati del secondo turno: Robertonuovodella Capitale Quando ormai siamo giunti alla totalità delle sezioni (2.397 su 2.603) Roberto ...

Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - LegaSalvini : ++ SILENZIO ELETTORALE? MACCHÉ. CARTELLI PRO GUALTIERI NELLA PIAZZA DELLA CGIL ++ NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA S… - CalabriaTw : Gualtieri è colui che ha destinato 0 euro a #Roma dai fondi del #RecoveryFund. Votare per lui significa votare cont… - Alessan42745900 : RT @ThePatriot_stee: Gualtieri sarà il nuovo sindaco di Roma. @LegaSalvini @FratellidItalia vi è piaciuto il governo #Draghi ? Vi è piaci… - R_Quincy_ME : RT @Verdoux11: il primo #romano che sento lamentarsi del paese e di #Roma, gli sputo in faccia. Avete messo #Gualtieri Sindaco, siete compl… -