Roma | elezioni Municipi | il centrosinistra elegge 14 Presidenti su 15 Nel VI il centrodestra supera il M5S

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A spoglio quasi ultimato è ormai netta la vittoria delneidella Capitale. Il Pd e gli alleati eleggono 14su 15. Nel VI, l'unico in cui ilnon era ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma elezioni

...09%) Mauro Caliste del centrosinistra è avanti con 42.918 voti (59,52%) a Daniele Rinaldi del centrodestra: 29.189 voti (40,48%) Scrutinio terminato nel VI municipio l'unico adove era in corsa ...Queste le prime parole di Enrico Michetti, candidato del centrodestra al comune diche in una ... altro ballottaggi su cui erano puntati i riflettori nel secondo turno diamministrative - ...I due nuovi primi cittadini celebrano la loro vittoria nei più importanti capoluoghi di questo ballottaggio: "Sono onorato della fiducia che mi è ...Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, dopo aver vinto il ballottaggio contro Enrico Michetti. Il successo del centrosinistra è netto per quanto riguarda la situazione ...