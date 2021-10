Roma e Torino, exit poll e risultati: vincono Gualtieri e Lo Russo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Urne chiuse per le comunali a , centrosinistra in festa. Sono appena terminate le operazioni di voto a Roma e Torino per quanto concerne le elezioni comunali e dai primissimi instant poll si profila un successo chiaro e netto del centrosinistra, con entrambi i candidati della coalizione che la spuntano su quelli del centrodestra. Dunque, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo riportano a sinistra la Capitale e il capoluogo piemontese. (screenshot video)Secondo i dati diffusi dal sito Affariitaliani.it a urne appena chiuse, il successo del centrosinistra, soprattutto nella città di Roma appare netto e inequivocabile: molto ampia è infatti la forbice del divario tra i due avversari. In entrambe le città, in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, i candidati del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Urne chiuse per le comunali a , centrosinistra in festa. Sono appena terminate le operazioni di voto aper quanto concerne le elezioni comunali e dai primissimi instantsi profila un successo chiaro e netto del centrosinistra, con entrambi i candidati della coalizione che la spuntano su quelli del centrodestra. Dunque, Robertoe Stefano Loriportano a sinistra la Capitale e il capoluogo piemontese. (screenshot video)Secondo i dati diffusi dal sito Affariitaliani.it a urne appena chiuse, il successo del centrosinistra, soprattutto nella città diappare netto e inequivocabile: molto ampia è infatti la forbice del divario tra i due avversari. In entrambe le città, in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, i candidati del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Torino Risultati ballottaggio Trieste: exit poll, proiezioni, spoglio in diretta Dopo Roma e Torino, Trieste è la città più importante che in queste elezioni comunali 2021 deve ricorrere al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco . E lo ha fatto in giorni di tensione per la ...

Ballottaggi, i risultati da Roma, Torino e Trieste Dalla sfida di Roma passano i destini di Letta e Meloni L'affluenza ai ballottaggi è in calo Alle 15 di oggi chiudono le urne a Roma, Torino, Trieste e in tutte le altre città chiamate al ...

La Roma in partenza per Torino: il gesto di Abraham al tifoso fa ben sperare Corriere dello Sport Ballottaggi: chiusi i seggi, al via lo spoglio Si è votato per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni ...

Exit poll elezioni comunali, Gualtieri e Lo Russo in vantaggio a Roma e Torino, testa a testa a Trieste Sono stati diffusi i primi exit poll dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. Subito dopo la chiusura dei seggi, i maggiori istituti demoscopici stanno rendendo noti i primi dati dei sondag ...

