Roma, cane investito e ucciso: caccia all?auto pirata. C?è l?appello sui social (Di lunedì 18 ottobre 2021) ucciso mentre attraversava la strada con la padrona, davanti a casa sua. investito da un?auto pirata, che procedeva a velocità sostenuta e che non ha neanche accennato a fermarsi.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 ottobre 2021)mentre attraversava la strada con la padrona, davanti a casa sua.da un?auto, che procedeva a velocità sostenuta e che non ha neanche accennato a fermarsi....

Advertising

FraBcc : @MichelePerix @RudyGaletti E allora cortesemente non citare regolamenti a cazzo di cane. Il fatto che abbia fischia… - milanecon : RT @PierangeloFlor1: Scusate ma dove avete visto voi e i commentatori la bella partita? Porco dio catenaccio e contropiede come i vecchi te… - PierangeloFlor1 : Scusate ma dove avete visto voi e i commentatori la bella partita? Porco dio catenaccio e contropiede come i vecchi… - MarziaLoreti : @bottari12 Il 9% a Roma dimostra anche il crollo del @pdnetwork che magari con il voto di un gatto e un cane avrà R… - PoodlK : RT @B055Lady_Elle: #games #nfts #augmentedreality #virtualreality #amazon Intendo grandi #mcaps? NO! $poodl Guarda questo cane...… -