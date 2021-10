Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma | “Subito al lavoro per rilanciare la Capitale”

(Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Grazie davvero, aini e allene per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia”. Lo ha dettodal suo comitato elettorale a Portonaccio, mentre le ultime proiezioni sul ballottaggio alle elezioni per ildilo danno al 59,9%. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che non sono andati a votare. Sarò ildi tutti, di tutta la città” ha sottolineato. “Dobbiamo lavorare perché si superi e si riduca l’astensionismo“. Il ringraziamento è andato anche a Enrico Michetti “per il confronto civile”, a Carlo Calenda “per il contributo di idee” e alla sindaca uscente Virginia Raggi “per l’impegno e ilfatto in questi anni”. “Inizia un ...

"Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno" . Sono le prime parole del neo sindaco di Romache sceglie di ringraziare i suoi concittadini per il risultato. "Sarò il sindaco di tutti - mette in chiaro l'ex ministro dell'Economia - delle romane, dei romani e di tutta la ...18 ott 16:28 Raggi: "Complimenti a, sosterrò battaglie per Roma" 'Congratulazioni a. Il nuovo sindaco saprà lavorare nell'interesse della nostra comunità. Da parte mia ci ...Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza rilevata per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto ...Il secondo turno delle amministrative finisce 8 a 2 per il centrosinistra. Se si guardano i capoluoghi al ballottaggio, la vittoria è del Partito democratico e dei suoi alleati (ma non del Movimento 5 ...